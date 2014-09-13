ولي عهد البحرين يثمن مباركة خادم الحرمين للجســر الخليجي الثانـي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بمملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية وقال إن تلك العلاقات تحظى بدعم واهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

واستعرض سموه خلال استقباله بقصر القضيبية يوم أمس سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تطويرها على كافة الأصعدة مثمناً مباركة خادم الحرمين مشروع إنشاء الجسر الثاني الذي سيربط مملكة البحرين والشقيقة الكبرى ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتفضله يحفظه الله بإطلاق اسم "الملك حمد" عليه.

وقال إن إقامة هذا الجسر الجديد سيمثل علامة بارزة في تاريخ العلاقات الاخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والضاربة في جذور وأعماق التاريخ ويجسد إيمان خادم الحرمين الشريفين وسعيه الخيّر الى توثيق عرى الأخوة والمحبة ووشائج القربى بين الشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد بدر العطيشان الذي رفع لولي عهد مملكة البحرين التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة للعام 2013 والذي يتضمن الإنجازات التي حققتها المؤسسة والتطويرات التي طرأت على جسر الملك فهد ومرافقه والخدمات المقدمة لمستخدمي جسر الملك فهد حيث أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسة في سبيل الارتقاء والتطوير في المرافق والخدمات بجسر الملك فهد والتي ستنعكس على المسافرين وتسهيل حركتهم.

وأعرب ولي عهد مملكة البحرين عن تقديره لكل ما تقدمه المملكة من تعاون ودعم كبير من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين في سبيل توطيد وتطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مشيرا إلى أن هذا الدعم ظهر جلياً في التسهيلات التي يتم تطويرها على جسر اللمك فهد والحلول التي تم تنفيذها مؤخراً لتفويج الشاحنات عبر الجسر بين البلدين الشقيقين والذي كان لتعاون المسؤولين في الجانب السعودي الأثر الكبير في تقليص فترة انتظار الشاحنات وتسهيل حركتها.

ووصف ولي عهد البحرين جسر الملك فهد بالصرح الحضاري والتنموي وأحد رموز التعاون والتنسيق بين البلدين مبيناً أن ما تحقق جزء كبير من النتيجة المطلوبة في هذا المجال مطالباً باستمرار العمل بمتابعة مستمرة لاستيعاب المستجدات فيه.

من جهته أعرب الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة لدى المملكة عن شكره وتقديره لولي عهد البحرين على ما لقيه من حفاوة الاستقبال والترحيب منوها بما تتمتع به العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة والبحرين وما تقدمه القيادة الرشيدة في البحرين من دعم لتوطيد وتطوير العلاقات مؤكداً حرص المملكة الدائم على ازدهار ونماء هذه العلاقات لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.