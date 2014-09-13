ضبط تشكيل عصابي مطلوب في قضية سرقة بالاكراه وبحيازتهم اسلحة واقنعه سوداء بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية امن سوهاج من ضبط كلاً من ” الأدهم الضبع احمد موسى سن 26 عاطل ومقيم بندر السلام – علام عادل عطيه عبد الرحمن سن 34 عامل – ياسر عادل عطيه عبد الرحمن 36 عامل – عبد الرحمن عادل عطيه عبد الرحمن سن 16عامل ” .

وجميعهم مقيمون بندر دار السلام والمطلوب ضبطهم واحضارهم في واقعة المحضر رقم 2606 ادارى مركز دار السلام لسنة 2014م ( سرقة بالإكراه ) وذلك لقيامهم بسرقة مبلغ وقدرة 7000 جنيه بالاكراه من شخص حال تواجده بدائرة مركز دار السلام .

حيث تم ضبط المذكورين وبحوزة المتهم الأول فرد روسى صناعه محلية وطلقه روسى وكذا ماسك و عدد “2″ قناع اسود – كما ضبط بحوزة الثاني مطواه وقناع اسود وبحوزة الثالث مبلغ مالى 250 جنيه عملات ورقيه مزوره وبحوزة الرابع مطواه قرن غزال تحرر عن ذلك المحاضر أرقام ( 3496 – 3525 – 5326 – 3527 ) ادارى مركز دار السلام لسنة 2014م