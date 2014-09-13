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بالصور .. ضبط طالبين بحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة بسوهاج‎

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بالصور والفيديو ضبط طالبين بحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة بسوهاج‎

رصدت الاجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج تجمع حوالي 15 شخص أمام معهد الشيخ محمود عنبر الأزهري الكائن بمدينة طهطا يرتدون بعض الملابس عليها علامة رابعة وعلامات ألتراس.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم ومجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن فور إقتراب القوات منهم لاذوا بالفرار وتفرقوا بالشوارع الجانبية وتمكنت من ضبط كلاً من – مصطفي محمد محمود سن 19 طالب – عز السيد حسانين علي سن 19 طالب ”  ويقيمان مدينة طهطا ضبط بحوزة المتهمين الآتي بعض المنشورات بعنوان أفهم و 5 منشورات صغيرة الحجم و- 9 تيشرتات مدون عليها ” علامة رابعة رمز الصمود – ألتراس ربعاوي ” .

جاري تحرير المحضر اللازم.

بالصور والفيديو ضبط طالبين بحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة بسوهاج‎

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