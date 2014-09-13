فيديو.. والدة الصحفي جيمس فولي تكشف تفاصيل المفاوضات مع «داعش» قبل ذبحه

هاجمت والدة الصحفي الأمريكي المذبوح جيمس فولي، الإدارة الأمريكية على موقفها المتخاذل من عمليات ذبح الصحفيين الأمريكيين على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، كاشفة عن بعض أحاديث المسئولين بالبيت الأبيض أثناء فترة احتجاز «داعش» لـ«فولي».

وأوضحت والدة الصحفي الأمريكي المذبوح خلال حوار مع شبكة «CNN» الأمريكية، الجمعة، أن محاولات عائلة «فولي» لإطلاق سراحة كانت مزعجة جدا للحكومة الأمريكية، قائلة «استعادة جيمس فولي لم تكن مصالح الحكومة الإستراتيجية».

ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من عائلته عدم التحدث لوسائل الإعلام في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري أو تبادل للأسرى لإنقاذ «فولي».

وقالت إن عائلة فولي تم تهديدها مرارا وتكرارا، بخصوص دفع الفدية التي طلبها تنظيم «داعش» لإطلاق سراح فولي «أخبرنا أن دفع الفدية أمر غير قانوني، ومن الممكن مقاضاتكم».