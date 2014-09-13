بالصور.. خطوات طلب الحصول على لجوء في ألمانيا

تستقبل ألمانيا عشرات الآلاف من طلبات اللجوء سنويا. ويسجل عام 2014 حتى الآن أرقاما قياسية في عدد طالبي اللجوء، مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين ومؤخرا العراقيين، ورصد موقع «دويتش فيله» الألماني خطوات وشروط الحصول على لجوء في ألمانيا.

1- لا يمكن عادة التقدم بطلب اللجوء إلاّ داخل ألمانيا، مع وجود استثناءات. لذلك لابد من الوصول إلى ألمانيا أولا.

2- بعد الوصول إلى ألمانيا، يمكن للشخص المهاجر أن يتقدم بطلب لجوء يسلمه إلى أحد فروع المركز الاتحادي للهجرة واللاجئين. طبعا تتولى السلطات توفير مترجم، إذا كان الشخص لا يجيد الألمانية.

3- في هذه الأثناء توفر السلطات الألماينة مكانا للإقامة لطالبي اللجوء، يكون عادة مجمع مخصص لذلك. ويمكن لمن يقيم في هذا المكان أن يطلب تعلم اللغة الألمانية فورا، فهذا من حق طالب اللجوء.

4- الخطوة الأهم بالنسبة لطالب اللجوء هي مايسمى بالاستماع الشخصي، حيث يقوم موظف من المركز الاتحادي للهجرة واللاجئين بتوجيه أسئلة إلى طالب اللجوء: حول حياته السابقة، وسبب مغادرته لبلده، وماهي الأخطار التي ستواجهه لو عاد إلى هناك.

5- تستغرق عملية البت بطلب اللجوء حوالي تسعة أشهر بالمتوسط. وتختلف سرعة البت بالطلب بحسب وضع البلد الذي أتى منه الشخص. أسرع ما يبت به من طلبات هي لشعب الروما القادمين خاصة من صربيا (خلال شهرين)، أما العراقيون مثلا فيتم البت في قبول طلباتهم خلال 10 أشهر.

6- بعدها يتم إبلاغ الشخص إن كان قد تم قبول طلبه أم لا. وفي حال كان القرار إيجابيا، يحصل الشخص على حق اللجوء، وبالتالي على إقامة شرعية في ألمانيا ومساعدة مالية ويكون له الحق في العمل والتعلم.

7- أما في حال رفض طلبه، فلديه فرصة للطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية. هذا الطعن يؤخر ترحيله من ألمانيا لحين فصل المحكمة بالقضية. وفي حال عدم الطعن فعليه مغادرة ألمانيا خلال 30 يوما. وكثيرا ما تخرج مظاهرات احتجاجا على قرارات الإبعاد.

8- شهد عام 2013 مثلا ارتفاعا كبيرا في عدد طلبات اللجوء التي فُصل فيها: حوالي 81 ألف طلب. وتم قبول 61.5 % منها. فيما كانت نسبت القبول في عام 2012 النصف فقط.