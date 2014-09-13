ضبط قرية سياحية بالساحل الشمالي تبيع الكهرباء للغير بمليون و40ألف جنيه

بناء على توجيهات اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح باستمرار وتكثيف الحملات الأمنية بكافة انحاء المحافظة لضبط الخارجين عن القانون فى سرقة الكهرباء ، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مع الإلتزام بتوجهات الدولة نحو ترشيد الإستهلاك بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين فى توفير الكهرباء

أكد المقدم محمد سمير رئيس مباحث كهرباء مطروح ان الحملة الامنية التى وضعتها شرطة الكهرباء من خلال الخطة الموضوعة من اللواء انور سعيد مدير ادارة البحث الجنائى بادارة الكهرباء ،وبتعليمات من اللواء سامى الميهي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة الكهرباء ، واستهدفت عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى بعد ورود معلومات بوجود مخالفات فى بعض القرى تتمثل فى توصيل تياركهربي لوحدات غير متعاقد عليها وتبيع التيار بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة من وزارة الكهرباء تمكنت من ضبط احدى القري السياحية بمنطقة الضبعة لقيامها ببيع التيار الكهربائي لامداد تيار للغير لانارة شاليهات سكنية للملاك وتشغيل قوى محركة بمحطة معالجة مياه بدون عداد ، بما يخالف لوائح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وقدرت قيمة المخالفة من خلال شركة الكهرباء بمطروح بمليون و40 ألف جنيه

كما استهدفت الحملة عدد من الباعة الجائلين بمنطقة كورنيش مرسي مطروح واسفرت عن ضبط 55 حالة سرقة تيار متنوعة وجاري فحص باقى القرى السياحية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات وسرقة التيار الكهربي.