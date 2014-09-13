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"كرنفال" المشاوي المميز

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"كرنفال" المشاوي المميز "كرنفال" المشاوي المميز

الجمعة 12-09-2014 19:20

المقادير

كيلوغرام من سمك السلمون المسحّب والمقطّع

كيلوغراممن حبّات الروبيان، مع أذيالها

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

للتتبيلة:

عبوة صغيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأحمر الحار

ملعقتان كبيرتان من "الكاتشب"

 

للبطاطس المشوية:

6 حبّات متوسّطة الحجم من البطاطس

حبّة متوسّطة الحجم من البطاطس المسلوقة

فصّان من الثوم

عبوتان كبيرتان من الزبادي

ملح، حسب الرغبة

طريقة التحضير

1 لإعداد التتبيلة:يُخلط الزبادي،مع الفلفل الأحمر والملح و"الكاتشب".

2تُغسل حبّات الروبيان،ثم تصفّى.

3 تُغمّس حبّات الروبيان وقطع السلمون، بالتتبيلة، لبعض الوقت.ثم ينثر الفلفل الأسود عليها، وتُصفّ على شبك الشوي، وتشوى على الفحم.

4 لإعداد البطاطس المشوية المحشية:تُوضع 6 حبّات من البطاطس، بين الفحم المشتعل، حتى تنضج.ثم، تضربحبّة البطاطس المسلوقة مع الثوم والزبادي والقليل من الملح، في الخلاط الكهربائي.وتُفتح حبات البطاطس المشوية من منتصفها حتى طرفها، باستخدام السكّين،ثم تحشى بمهروس البطاطس واللبن، وتُقدّم إلى جانب المشاوي.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

 

 

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