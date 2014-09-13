كيكة بطبقة الكاسترد وعصير المانجا الشهية

الجمعة 12-09-2014 19:28
تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة هي كيكة بطبقة الكاسترد وعصير المانجا جربيها لأحلى الجلسات
المقادير :
للطبقة الأولى: عبوة كيكة الشوكلاته الجاهزة مخبوزة حسب التعليمات على العبوة
للطبقة الثانية:
2 كوب حليب سائل
2 مغلف كريم كراميل
1 معلقة كبيرة بودرة الكاسترد
1 ملعقة كبيرة سكر
الطبقه الثالثه :
2 كوب عصير مانجو
1باكيت جيلو مانجو
1 معلقة كبيرة جيلاتين بودرة
الطبقه الرابعه
1 علبة قشطة
2 معلقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا
2 معلقة كبيرة كاكاو بودرة
طريقة التحضير:
1. للطبقة الأولى : نضع كيكة الشوكولاتة الجاهزة في طبق التقديم
2. للطبقة الثانية: نخلط الحليب السائل والكريم كراميل والكاسترد والسكرعلى النار حتى يتماسك القوام ثم توضع على الكيكة
3. للطبقة الثالثة نخلط عصير المانجو والجيلي و بودرة الجيلاتين على النار حتى يتجانس القوام ثم يترك دقائق لبيرد بعد ذلك يسكب فوق طبقة الكريم كراميل فوق الكيكة
4. للطبقة الرابعة نخلط علبة القشطة مع شوكولاتة النوتيلا و الكاكاو البودرة حتى يتجانس الخليط و يوضع فوق طبقة المانجا على الوجه
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