كيكة بطبقة الكاسترد وعصير المانجا الشهية

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة هي كيكة بطبقة الكاسترد وعصير المانجا جربيها لأحلى الجلسات

المقادير :

للطبقة الأولى: عبوة كيكة الشوكلاته الجاهزة مخبوزة حسب التعليمات على العبوة

للطبقة الثانية:

2 كوب حليب سائل

2 مغلف كريم كراميل

1 معلقة كبيرة بودرة الكاسترد

1 ملعقة كبيرة سكر

الطبقه الثالثه :

2 كوب عصير مانجو

1باكيت جيلو مانجو

1 معلقة كبيرة جيلاتين بودرة

الطبقه الرابعه

1 علبة قشطة

2 معلقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا

2 معلقة كبيرة كاكاو بودرة

طريقة التحضير:

1. للطبقة الأولى : نضع كيكة الشوكولاتة الجاهزة في طبق التقديم

2. للطبقة الثانية: نخلط الحليب السائل والكريم كراميل والكاسترد والسكرعلى النار حتى يتماسك القوام ثم توضع على الكيكة

3. للطبقة الثالثة نخلط عصير المانجو والجيلي و بودرة الجيلاتين على النار حتى يتجانس القوام ثم يترك دقائق لبيرد بعد ذلك يسكب فوق طبقة الكريم كراميل فوق الكيكة

4. للطبقة الرابعة نخلط علبة القشطة مع شوكولاتة النوتيلا و الكاكاو البودرة حتى يتجانس الخليط و يوضع فوق طبقة المانجا على الوجه

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