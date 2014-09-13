القتل تعزيراً بحق مروج وقاتلين في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانيين في مدينة الرياض، إذ أقدم كل من فهد بن عبدالله بن علي السعيد (سعودي الجنسية) وعبدالرحمن بن ناصر المعيصب (عراقي الجنسية)، على قتل حصة بنت عامر بن عبيد (سعودية الجنسية)، بالدخول عليها بمنزلها والإمساك بها وطرحها أرضاً ووضع شريط لاصق على فمها وتوثيق يديها وقدميها وضربها، ما أدى إلى وفاتها بداعي السرقة.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة، صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً، ونظراً لبشاعة الجريمة من التخطيط لها وتنفيذها على امرأة كبيرة في السن فقد تم الحكم بقتلهما تعزيراً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وصدّق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، فتم تنفيذه بالجانيين أمس الجمعة بمدينة الرياض.

وأصدرت وزارة الداخلية أمس أيضاً، بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض، موضحة القبض على المدعو سعد بن عبدالعزيز بن مسلط الرويس العتيبي (سعودي الجنسية) إثر قيامه بترويج كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، وتعدد سوابقه، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً.

وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا بحقه وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني سعد بن عبدالعزيز بن مسلط الرويس العتيبي، أمس الجمعة في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.