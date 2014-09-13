مؤسسة محمد بن فهد تنفذ دورتين بمهارات الحاسب بسجن الخبر وملاحظة الدمام

تنفذ مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية (الأحد المقبل) دورتين جديدتين للحاسب الآلي في سجن الخبر ودار الملاحظة الاجتماعية بالدمام ضمن مشروع "حاضنات السجون لتأهيل مخرجات السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة" لمدة شهر حيث يستفيد منها قرابة 40 نزيلاً للتأهيل والتدريب على مهارات الحاسب الآلي.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الانصاري، أن الدورات تأتي لتأهيل وتدريب نزلاء الإصلاحيات ودور الملاحظة الذين أوشكوا على إنهاء محكومايتهم داخل الإصلاحيات، في الوقت الذي سيستفيد من دورة الحاسب الآلي نحو 20 نزيلاً من دورة في سجن الخبر، وكذلك 20 نزيلا في دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام يخضعون فيها للتأهيل والتدريب على مهارات الحاسب الآلي داخل قاعات مجهزة ومهيأة من قبل المؤسسة مع توفير مدربين متخصصين في هذا المجال.

وقال الأنصاري في ذات السياق، ان الهدف من إقامة هذه الدورات هو تقديم التأهيل والتدريب لهذه الشريحة المهمة من أبناء مجتمعنا لكي يستطيعوا بعد خروجهم من الإصلاحيات من الاندماج في مجتمعهم والمساهمة في تنمية وخدمة وطنهم، وأن هذا المشروع هو جزء من المشاريع الخيرية والتنموية التي تنفذها المؤسسة على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص لتحقيق التنمية الإنسانية وتقديم الخدمات للشرائح المستهدفة بأفضل المعايير وأعلى المستويات.

وأضاف الأنصاري، ان المؤسسة خلال الأعوام الماضية في المنطقة الشرقية قامت بتجهيز وتهئية 6 قاعات للتدريب على الحاسب الآلي في ست محافظات بالمنطقة تمثلت في إصلاحية الدمام والخبر والاحساء والجبيل والقطيف ودار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، وكذلك البدء خلال الأيام الماضية في تنفيذ قاعتين في إصلاحيتي جدة والمدينة المنورة لتعليم الحاسب الآلي.

ولفت في الختام، أنه يجري العمل خلال هذه الأيام على تنفيذ قاعتين جديدتين للحاسب في إصلاحية جازان وعرعر بعد زيارة الإصلاحيات حيث تم زيارة إصلاحية جازان للوقوف على الموقع للبدء في إنشاء القاعة ومثل المؤسسة المدير التنفيذي احمد الحواس وسجون منطقة جازان العقيد شائع القحطاني ، وذلك ضمن تعميم مشروع حاضنات السجون لتأهيل مخرجات السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة على مستوى المملكة.