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#تحليل_الصفقات .. بالأرقام - لماذا يختلف باسم علي عن أحمد فتحي؟

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ينظر الأهلي أو جمهوره لصفقة باسم علي بشكل خاطئ، هم يرون أنه البديل لأحمد فتحي.. رغم أنه مختلف تماما عن فتحي.

لو كان خوان كارلوس جاريدو يبحث عن لاعب يغطي فتحي، يفعل كل ما كان يفعله فتحي، فبالتأكيد ليس باسم علي.

باسم

وإن استمر الأهلي في مطالبة باسم علي بأن يفعل الأدوار التي كان يقوم بها فتحي، فهذا لن يكون جيدا.

الأهلي عليه أن يغير طريقة لعبه للتناسب مع الملكات الممتازة لدى باسم علي، حتى يتم الاستفادة منه.

انسوا فتحي..

فتحي يدافع.. يتحرك للعمق.. يبدأ هجمات.. يسدد عن بعد.

باسم يهاجم.. يتحرك للجناح.. يتحرك بدون كرة في بدايات الهجمات.. لا يعرف كيف يسدد أصلا.

في التمرير.. الثنائي جيد، وهي ميزة كبيرة لباسم علي، أن تمريراته دقيقة بنسبة 73% وهو أقل من فتحي بـ2% فقط.. لكن هذه النسبة جيدة جدا بالنسبة لظهير. وتحديدا بملكات باسم الهجومية.

تمريرات باسم

معدل تمريرات فتحي 50 في المباراة.. ومعدل تمريرات باسم 28

تمريرات فتحي

هذا يوضح أن فتحي يتواجد أكثر في بناء هجمات فريقه، يتسلم الكرة ويبدأ الركض بها.. هو يحب أن يركض بالكرة، بينما باسم علي يحب أن يتحرك من دون كرة.

باسم2

وبالتالي، حين يبدأ الأهلي هجماته حاليا، من السيء أن تطلب من باسم علي أن يقف ويتسلم الكرة، بل المفروض أن تجعله يركض للأمام ليصبح جزء من الثلث الأخير في الملعب وجزء من نهاية الهجمات وليس بداياتها.

التمرير الطويل

46% هي كرات فتحي، مقابل 31% لباسم

عدد الكرات الطولية من فتحي 3 صحيحة من أصل 5

تمريرات فتحي الطولية

عدد الكرات الطولية من باسم علي 2 من أصل 4

تمريرات باسم الطولية

المحاولات

فتحي 2 في المباراة بين الخشبات الثلاث واحدة.. باسم صفر

محاولات فتحي

استخلاص الكرات

فتحي يستخلص الكرة 17 مرة – تصل في أفضل حالاته إلى 32

فقد واستخلاص فتحي

باسم علي يستخلص الكرة 14 مرة تصل في أفضل حالاته إلى 23

فقد واستخلاص باسم

فارق كبير.. يوضح أن باسم ليس المدافع الذي يحتل مكان فتحي، يجب على الأهلي أن يجد حلا أخر لاسترجاع الكرات مع منح باسم حرية هجومية لإظهار مميزاته.

مميزات باسم:

عرضيات فتحي: 2 صحيحة من أصل 18

عرضيات فتحي

عرضيات باسم: 2 صحيحة من أصل 4

عرضيات باسم

أخطاء – باسم 1 مقابل 3 لفتحي

أخطاء فتحي

أخطاء باسم

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فيديو اليوم السابع