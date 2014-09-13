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شرطة الكهرباء بمطروح تضبط قرية سياحية تبيع الكهرباء للغير بقيمة مليون جنيه

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شرطة الكهرباء بمطروح تضبط قرية سياحية تبيع الكهرباء للغير بقيمة مليون جنيه شرطة الكهرباء بمطروح تضبط قرية سياحية تبيع الكهرباء للغير بقيمة مليون جنيه

أرشيفية

ضبطت مباحث شرطة الكهرباء بمحافظة مطروح، أمس الجمعة، قرية سياحية بمدينة الضبعة تبيع الكهرباء للغير بمليون و40 ألف جنيه، لتوصيل تيار كهربي لوحدات غير متعاقد عليها وتبيع التيار بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة من وزارة الكهرباء.

أكد المقدم محمد سمير رئيس مباحث الكهرباء بمطروح، إن الحملة الأمنية التى وضعت بمعرفة اللواء أنور سعيد مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء ،وبتعليمات من اللواء سامى الميهي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، واستهدفت عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى بعد ورود معلومات بوجود مخالفات فى بعضها.

وأوضح أن المخالفات تتمثل فى توصيل تيار كهربي لوحدات غير متعاقد عليها وتبيع التيار بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة من وزارة الكهرباء، وفي إطار ذلك تمكنت الإدارة من ضبط إحدى القرى السياحية بمنطقة الضبعة لقيامها ببيع التيار الكهربائي لإمداد الغير لإنارة شاليهات سكنية للملاك، وتشغيل قوى محركة بمحطة معالجة مياه بدون عداد، بما يخالف لوائح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وقدرت قيمة المخالفة من خلال شركة الكهرباء بمطروح بمليون و40 ألف جنيه.

أ ش أ

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