خطة لدمج ذوي الاحتياجات بكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

كشف سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين عن خطط النادي المستقبلية لإتاحة الفرصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور موسم 2014 – 2015، إضافة الى تقديم برنامج توعوي لرياضة الصيد بالصقور بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وقال المحمود في تصريحات لـ«البيان» على هامش معرض الصيد والفروسية مساء أمس: إن هذه المشاركة الثانية للنادي في معرض الصيد والفروسية، الذي تميز عن العام الماضي بكبر المساحة وشدة إقبال الزوار، وبلغ عدد الأعضاء في النادي 200 عضو يحظون برعاية واهتمام خاصين من النادي، وذلك بتوفير جميع الخدمات المتعلقة بالصيد وأماكن التدريب والمعدات، مع تكفل النادي بجميع التدريبات.

وذكر المحمود أن قيمة الجوائز التي شهدها كأس رئيس الدولة بالصيد بالصقور الموسم 2013 – 2014 بلغت 15 مليون درهم و43 مركبة، وتم العمل على توسيع دائرة المشاركين في الموسم عبر تخصيص أشواط لعامة المشاركين، ورفع سقف الجوائز للمشاركين الفائزين موضحاً أن التلواح للمتسابقين العامة والشيوخ يـكون بـ35 شوطا، والتدريب بالبالون بـ3 أشواط، والتدريب بالطيران اللاسلكي بشوطين.

وأضاف أن نادي أبوظبي للصقارين حظي بمشاركة شركتي مارشل رديو ويور فالكون وبلغ عدد الصقور 1434 في موسم 2013 -2014 في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بنسبة زيادة 23%، مقارنة بعام 2012 التي تراوحت بـ1169 صقرا، وبلغ عدد المشاركين المتأهلين 163 صقارا بنسبة 63% من اجمالي عدد المشاركين الكلي، وبلغ عدد الفائزين في نهائي المسابقات 97 صقارا بنسبة 60% من عدد المشاركين المتأهلين للأشواط النهائية.

3 مسابقات

وتابع المحمود أن النادي نظم 3 مسابقات ومنافسات مصاحبة لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الأولى كأس مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور الفترة 3-4 ديسمبر 2013 بموقع النادي ببني ياس بمشاركة 69 صقارا و312 صقرا، بنسبة 82% لفئة العامة، بـ57 مشاركا وبنسبة 54 بـ171 صقرا، وبنسبة 18% لفئة الشيوخ وبـ12 مشاركا وبنسبة 46% بـ141 صقرا.

مهرجان الظفرة

وقال: جاء كأس مهرجان الظفرة للصيد بالصقور في الفترة 15-18 ديسمبر 2013 بمدينة زايد بمشاركة 74 صقارا و430 صقرا بنسبة 82% لفئة العامة وبـ61 مشاركا، وبنسبة 43% لـ187 صقرا وبنسبة 18% لفئة الشيوخ، بـ13 مشاركا بنسبة 57% لـ243 صقرا.

وأردف أن كأس مهرجان قصر الحص للصيد بالصقور في الفترة 23-27 فبراير 2014 بموقع النادي بالفلاح - أبوظبي بمشاركة 110 صقارين و367 صقرا، وبنسبة 83% لفئة العامة وبـ92 مشاركا وبنسبة 62% لـ229 صقرا وبنسبة 17% لفئة الشيوخ وبـ18 مشاركا وبنسبة 38% لـ138 صقرا.

وأشار المحمود أن النادي استحدث نظاما الكترونيا بالكامل لتسهيل عملية المشاركة لجميع الصقارين، حيث تم استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الالكتروني ومقر النادي، وتم إصدار بطاقات الكترونية للصقارين وصقورهم المشاركة موضحاً أن اللجان جهزت المنظمة بأنظمة قراءة الكترونية لمطابقة دخول كل صقار وصقره إلى مسار المنافسة.

بطاقات إلكترونية

ولفت أن البطاقات الالكترونية ونظام المسابقات الالكتروني سهلا عملية المشاركة للصقارين واتسمت في مطابقة معلومات كل صقار أو الصقر الكترونياً، وعرض نتائجه من حيث نوع المسابقة والوقت والمركز والسرعة تلقائياً في النتائج العامة مبيناً أنه تم استحداث وتطوير مسارات المنافسة والعمل على تجهيز نظام إدارة الكتروني متحرك ليتأقلم مع جميع الأمور اللوجيستية والأحوال الجوية خلال المنافسات.

خطة الفحص

وبين المدير التنفيذي أن النادي اعتمد خطة فحص المنشطات للصقور المشاركة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم بتعاون مشترك مع مختبر الأدلة الجنائية لشرطة أبوظبي ومستشفى أبوظبي للصقور، حيث تخضع الصقور الفائزة بأول خمسة مراكز لفحص المنشطات يومياً من جانب الطاقم الطبي البيطري لمستشفى أبوظبي للصقور بمركزها للكشف عن المواد المنشطة والعمل على جعل المنافسة شريفة بحدود شروط المسابقات والابتعاد عن الطرق والممارسات الخاطئة حفاظاً على نزاهة المسابقة وحياة الصقور.