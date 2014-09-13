مساعدات لسكان مدينة الشيخ زايد في غزة

وزع الوفد السادس لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة حميد راشد الشامسي نائب الأمين العام للمساعدات الدولية 600 طرد إغاثي متعدد الأنواع على سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وقال الشامسي: إن المساعدات التي وزعت استهدفت سكان الشقق السكنية التي تعرضت للضرر الجزئي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه تم توزيع المساعدات على الذين تعرضوا للضرر الكلي في وقت سابق خلال الأحداث.

وأوضح أن المساعدات التي تم تقديمها تشمل طروداً غذائية ومستلزمات أطفال من حفاضات وحليب وبسكويت مدعم بالفيتامينات وفرشات وأغطية.

وأشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء من القافلة التي وصلت إلى القطاع قبل أيام عدة من مصر محملة بالمساعدات الإغاثية والتي تم إيداع الجزء الأكبر منها في مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني، منوهاً أن عدد الشاحنات التي تتكون منها القافلة بلغ 20 شاحنة. وجدير بالذكر أن مدينة الشيخ زايد في غزة نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عام 1998 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتضم 80 برجاً سكنياً كل برج مكون من خمسة طوابق.