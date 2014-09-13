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حمدان بن زايد يحضر أفراح المزروعي

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حمدان بن زايد يحضر أفراح المزروعي حمدان بن زايد يحضر أفراح المزروعي

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية مساء أمس الحفل الذي أقامه مكتوم الفندي المزروعي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سعيد كلفوت المزروعي.

وحضر الحفل الذي أقيم بصالة الافراح بمدينة زايد في المنطقة الغربية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وعدد من أعيان المنطقة الغربية وأهل واقارب العروسين والمدعوين، وتخلل الحفل عروض للفرق الشعبية من التراث الإماراتي.

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