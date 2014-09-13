الجيش النيجيري يعلن صد هجوم شنه متمردو «بوكو حرام»

أكد الجيش النيجيري، الجمعة، أنه هزم نحو 100 فرد من جماعة بوكو حرام كانوا هاجموا ليلا بلدة قريبة من مايدوغوري التي تشكل تقاطعا شمال شرق البلاد.

وشنت بوكو حرام، الجمعة، هجومًا كبيرا ضد بلدة كوندوغا على بعد حوالى 35 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، كما أعلن المتحدث باسم الجيش تيموثي أنتيغا في بيان.

وقال المتحدث إنه «بعد نحو 3 ساعات من المعارك العنيفة، هزمت القوات النيجيرية القوة المقاتلة من بوكو حرام» التي كانت تعد «أكثر من مائة إرهابي».

وأضاف أن المهاجمين تكبدوا خسائر جسيمة، وصادر الجيش النيجيري اربع آليات مزودة مدافع مضادة للطائرات وثلاث رشاشات ثقيلة اضافة إلى ثلاثين بندقية كلاشنيكوف ونظامين لتحديد المواقع الجغرافية، كما اضاف المتحدث.