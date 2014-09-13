«بوتين»: العقوبات على روسيا تضر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، من أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية «تضر بمن وضعها»، بينما الخسائر الواقعة على بلاده «قليلة».

وقال بوتين: «نعرف أرقام الخسائر التي تعاني منها الشركات الأوروبية والأمريكية نتيجة إجراءات الرد الروسية، ولكن كما يعجبنا أن نقول في مثل هذه الحالات، هذا لم يكن خيارنا».

وشدد بوتين، الذي شارك في قمة منظمة «شنغهاي للتعاون» في دوشانبي، طاجيكستان على أن «سياسة العقوبات دائما ما تسبب خسائر ملموسة لمن يلجأون إلى هذه الأداة، وهذه ليست استثناء في حالة روسيا».

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تفكر في غلق الباب أمام أي شريك تجاري ولكن «دائما هناك بدائل» في حال عدم رغبة بعض الدول التعاون مع موسكو.

واعترف في الوقت نفسه بأن الاقتصاد الروسي يمر بـ«صعوبات» بسبب العقوبات الغربية، ولكنه شدد على أنها «قليلة».