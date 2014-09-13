استنفار أمنى بطريق ” السويس – القاهرة ” بعد استهداف ارهابيين نقطة عسكرية‎

أعلنت مديرية أمن السويس حالة الأستنفار الأمني الكامل بانحاء المحافظة فى مقدمتها طريق السويس القاهرة الصحراوي بعد قيام أرهابيين مسلحين باستهداف نقطة عسكرية.

قال قيادي أمني أن تم تكثيف التواجد الأمني بالمدخل الجنوبي للمجري الملاحي للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدي ” بالاضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كأجراء.

اضاف أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وأنطلاق دوريات أمام جميع المنشآة الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ويتم حاليا عمل تمشيط لطريق السويس القاهرة.