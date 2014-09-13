بوتين: العقوبات الغربية تهدف إلى عرقلة عملية السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية الجديدة على بلاده تهدف إلى عرقلة جهود السلام في شرق أوكرانيا وإن موسكو تبحث اتخاذ إجراءات في المقابل.

وقال بوتين للصحفيين بعد اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إن العقوبات “غريبة بعض الشيء” في ضوء مساعي السلام التي تتضمن وقف إطلاق النار.

وقال بوتين “عندما يتحرك الوضع في اتجاه حل سلمي تتخذ خطوات تهدف إلى عرقلة عملية السلام”.

وأضاف “نحن مقتنعون منذ فترة طويلة بأن العقوبات كأداة للسياسة الخارجية غير كافية ومن الناحية العملية لا تجلب أبدا النتيجة المرجوة – حتى فيما يتعلق بالدول الصغيرة. بالطبع سياسة العقوبات تلحق ضررا معينا يشمل الذين يستخدمونها”.

وشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا حيث تواجه القوات الأوكرانية تمردا من انفصاليين موالين لروسيا في الاقاليم الشرقية.

ويقول حلف شمال الأطلسي إن لديه أدلة دامغة على أن روسيا أرسلت جنودا وأسلحة لدعم الإنفصاليين وهو اتهام تنفيه موسكو. وتتهم روسيا الولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المتعاطف مع روسيا واستخدام الأحداث في أوكرانيا “لاحتواء” روسيا.

رويترز