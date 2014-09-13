الجيش النيجيري يعلن صد هجوم شنه متمردو بوكو حرام

أكد الجيش النيجيري امس الجمعة، أنه هزم نحو مائة إسلامي من جماعة بوكو حرام، كانوا هاجموا ليلا بلدة قريبة من مايدوغوري التي تشكل تقاطعا شمال شرق البلاد.

وشن الاسلاميون الجمعة هجوما “كبيرا”، ضد بلدة كوندوغا على بعد حوالى 35 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، كما أعلن المتحدث باسم الجيش تيموثي انتيغا في بيان.

وقال المتحدث إنه “بعد نحو ثلاث ساعات من المعارك العنيفة، هزمت القوات النيجيرية القوة المقاتلة من بوكو حرام” التي كانت تعد “أكثر من مئة إرهابي”. وأضاف أن المهاجمين تكبدوا خسائر جسيمة.

وصادر الجيش النيجيري أربع آليات مزودة مدافع مضادة للطائرات، وثلاث رشاشات ثقيلة، إضافة إلى ثلاثين بندقية كلاشنيكوف ونظامين لتحديد المواقع الجغرافية، كما أضاف المتحدث.

أ ف ب