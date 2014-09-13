الجنرال الأمريكي جون آلن قائدا للتحالف الدولي ضد «داعش»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الجنرال الأمريكي، جون آلن، الذي كان قائدا للقوات الأمريكية في أفغانستان ولعب دورا أساسيا في الحرب في العراق، عين منسقا للتحالف الدولي الذي تبنيه الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، للصحفيين إن وزير الخارجية، جون كيري، عين اليوم الجنرال جون آلن في منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجنرال آلن يتبع في هذا المنصب للوزير كيري.

وأضافت أن الدبلوماسي بريت ماكجورك الذي يشغل منصب المسؤول في وزارة الخارجية عن ملفي العراق وإيران، عين نائبا للجنرال آلن.