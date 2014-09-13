الخارجية الروسية : الحوار بين المعارضة والحكومة السورية ضروري لمكافحة الإرهاب

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تؤيد إجراء حوار موسع بين الحكومة السورية والمعارضة في إطار مساعي الدولة السورية لمكافحة الإرهاب وحماية وحدة أراضيها.

وأوضحت الخارجية ـ في بيان اليوم الجمعة حسبما ذكر راديو (صوت روسيا) أن الجانب الروسي أكد أهمية إجراء حوار بين الحكومة السورية وقوى المعارضة من أجل ترسيخ الجهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وتأتي تصريحات الخارجية الروسية في أعقاب لقاء جمع بين مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ووزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد ، أجرا خلاله المسؤولان مشاورات حول الموقف في سوريا والشرق الأوسط في ضوء ظهور العديد من التهديدات لاسيما مما يعرف بتنظيمات “داعش” والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية.

وأشار المسؤولان الي ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية وأيدولوجية مضادة للجهاديين ، الذين ينشرون صورة سيئة للإسلام ، تختلف عن آراء معظم المسلمين.

> أ ش أ