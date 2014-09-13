وزير الأوقاف الفلسطيني يطالب بتفعيل عمل المدارس الشرعية

طالب وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس أمس الجمعة بضرورة تفعيل عمل المدارس الشرعية والرقي بالأداء والعمل وبذل كل جهد مستطاع في خدمة رسالة الإسلام السمح والنهوض بالتعليم الشرعي على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال لقائه بمعلمي ومعلمات المدارس الشرعية في الضفة الغربية وأثناء زيارته مكتبة (دار الحديث الشريف) بمديرية الأوقاف بمدينة طولكرم بحضور نائب مدير عام التعليم الشرعي محمد جهاد الكيلاني ومدير أوقاف طولكرم الشيخ عدنان السعيد وعدد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية.

وتحدث الوزير عن أهمية تفعيل ثقافة الالتحاق بأشرف العلوم وأجلها لإخراج جيل مسلم قادر على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية لإعلاء صرح العلم والتعليم ووطن فلسطين، وأضاف أن الأمانة والحمل الكبير الملقى على عاتق الجميع بحاجة إلى تضافر كافة الجهود المخلصة والعقول النيرة من أجل التخطيط السليم للرقي بالأداء ومخرجات التعليم إلى المستوى المنشود.

وقال أدعيس ” إننا نهدف لجعل التعليم الشرعي من المراحل الأولى للدراسة وصقل الطلبة للبدء منذ نعومة أظافرهم في نهل التعليم الشرعي وتحصينهم منذ البدء كون المدارس الشرعية هي موطن اخراج العلماء والدعاء” ، مؤكدا أن فلسطين حققت إنجازات كبيرة وواضحة على مستوى العالم بفوزها مرارا بمسابقات دولية في مسابقة حفظ القرآن الكريم كما أنها خطت خطوات كبيرة في مسابقات عدة.

وأشاد بصمود المقدسين ورباطهم بالمسجد الأقصى ووقوفهم في صد الهجمات والإعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الذي يتعرض يوميا لعمليات تهويد.

> أ ش أ