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بالصور .. انتهاء بطولة الشركات رقم 47 .. و الشرقية للدخان بطل الدورة ببورسعيد

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بالصور .. انتهاء بطولة الشركات رقم 47 .. و الشرقية للدخان بطل الدورة ببورسعيد بالصور .. انتهاء بطولة الشركات رقم 47 .. و الشرقية للدخان بطل الدورة ببورسعيد

انتهت مساء أمس فعاليات دورة الشركات رقم 47 و التي اقيم حفل الختام لها في صالة بورسعيد .

شارك اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و الدكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب و الرياضة و فاروق البنان المدير التنفيذي لوزارة الشباب و الرياضة و حسني غندر سكرتير عام اتحاد الشركات .

و أعلن حسني غندر عن الفريق الفائز بالبطولة،  و قال أن :” الشرقية للدخان جاء بطلا للدورة بعد أن حصد أغلب البطولات ” .

و قالم الحضور بتوزيع الكئوس علي الفرق الفائزة،  و أعلن الدكتور حسني غندر ان :” البطولة شارك فيها 196 شركة و هو أكبر عدد يشارك في البطولات و بمشاركة اكثر من 14 رياضي و أداري بالاضافة الي الضيوف .

قد قامت فرقة الفنان عمرو عجمي بتقديم عرض استعراضي،  و كان غندر قد أعلن ان البطولة تقام تحت شعار ” في حب ” .

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