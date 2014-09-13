تعليم السويس: لم نشكل لجنة لحل مشكلة معلمي رياض الأطفال

أكد أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه لا صحة لم تردد اليوم بين وسائل الإعلام ، أن هناك لجنة قررها اللواء العربى السروى، محافظ السويس وعبد الحافظ وحيد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، لتوفيق أوضاع معلمى رياض اطفال العام الماضى دون تخصصتهم .

وأوضح عبر بيان إعلامي، أن من شروط شغل وظائف رياض أطفال هى كلية التربية النوعية ” رياض اطفال ” وكليات رياض أطفال، كليات التربية “طفوله “، هناك محاولات من جانب المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لحل تلك المشكلة.