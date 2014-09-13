5 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتزي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت بإقامة 8 مباريات على أن يلعب لقاء واحد يوم الأحد ولقاء أخير يوم الاثنين.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة الرابعة 5 نصائح لرواد Fantasy

** إصابات بالجملة

ستشهد الجولة الرابعة غياب العديد من اللاعبين، أو على الأقل غيابه عن الشوط الأول من مباريات فريقهم.

- دييجو كوستا، المنقذ الدائم لفريقك وأكثر من جمع نقاط، تعرض لإصابة مع منتخب بلاده إسبانيا قد تجعله لا يشارك أساسيا مع فريقه تشيلسي أمام سوانزي.

كوستا تعرض من قبل لإصابة وأكد جوزية مورينيو المدير الفني للبلوز على غيابه، إلا أنه شارك أساسيا وأحرز هدفين.

هذه المرة مورينيو لم يؤكد أو ينفي أي شيء بخصوص كوستا، إلا أنه أكد أنه يمتلك فرصة للتواجد بالمباراة.

ولذالك فإبعاد كوستا تماما عن فريقك قد يضرك، ولكن وضعه احتياطيا أو الاعتماد عليه بجانب ثنائي هجومي قوي، قد يوصلك إلى ما تريد من الجولة.

- آرون رامسي، هداف أرسنال، هو الأخر مشاركته في محل شك أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة.

رامسي تعرض أيضا لإصابة مع منتخب بلاده، وعلى الرغم من حديث آرسين فينجر حول أمكانية لحاق اللاعب بالمباراة، إلا أنه وبشكل كبير لن يشارك أساسيا.

- دانييل ستوريدج، قوة ليفربول، سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء فريقه أمام أستون فيلا.

ستوريدج تعرض لإصابة في تدريبات منتخب بلاده إنجلترا وسيغيب على أثرها لثلاث أسابيع، مدة طويلة يفضل إبعاد ستوريدج نهائيا عن فريقك حتى يعود من جديد.

- ستيفان يوفيتيتش وفرناندو، ثنائي مانشستر سيتي، أكد مانويل بليجريني عن غيابه الثنائي أمام أرسنال في قمة الجولة.

يوفيتيتش قد أداء طيب في الدوري حتى الآن، إلا أن غيابه يجبرك على إخراجه من فريقك نظرا لسعره المرتفع.

** الوافدون الجدد

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي ظهور 11 نجما لأول مرة مع فرقهم الجديدة بعد انضمامهم خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

تعرف على 11 نجم تنتظرهم الجولة الرابعة

مانشستر يعد الرابح الأكبر بعد التعاقد مع القطار راداميل فالكاو، فالكاو قد يكون على موعد مع الظهور الرسمي الأول مع يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز.

فرص كبيرة لتواجد فالكاو، إلا أن فرص تواجد آنخيل دي ماريا ودالي بليند هي الأكبر والأكثر إفادة.

فدي ماريا بدأ بالفعل في إظهار مهاراته وصناعته المتميزة للعب في مباراته الأولي الجولة الماضية، ولذلك فينتظر منه إبداع أكثر أمام كوينز بارك.

داني ويلباك، صفقة أرسنال الجديدة، سيشارك بنسبة كبيرة جدا أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة.

ويلباك يمتاز بسرعة كبيرة وفي ظل إصابة أوليفير جييرو فتبدو فرص مشاركة ويلباك المنتعش بأداء رائع مع المنتخب الإنجليزي، كبيرة أمام سيتي.

لويك ريمي، صفقة تشيلسي الجديدة يستعد للظهور أمام سوانزي كما أكد مورينيو المدير الفني للبلوز، ريمي قد لا يبدأ أساسيا إلا أن دوره مضمون في المباراة.

سوبر ماريو، أصبح بالوتيلي جاهزا تماما لمشاركة جديدة مع ليفربول في الدوري ولكن هذه المرة أمام أستون فيلا.

بالوتيلي سيكون خيارا جديدا ممتازا لفريقك، إلى جانب فالكاو، أو عليك بالاعتماد على القدماء في خط الهجوم وجلب دالي بليند أو حاتم بنعرفة لاعب هال سيتي الجديد في خط الوسط.

** البيج 5

سيتشهد الجولة الرابعة مواجهات سهلة وأخري متوازنة للفرق الخمس الكبرى في البريمير.

- أرسنال ومانشستر سيتي، قمة الجولة على ملعب "الإمارات"، قمة ممتعة منتظرة للجماهير ولكن قد تكون ليست كذالك للمتنافسين.

الابتعاد على لاعبي الفريقين سيكون الخيار الأنسب والأضمن، فأرسنال وبغياب رامسي المتوقع قد يجد صعوبة في مباغته مرمي سيتي في حالة نجاح مانشستر سيتي في إيقاف أليكسيس سانشيز.

وسيتي ظهر متوترا خلال الثلاث جولات الماضية، فحالة نصري الجيدة قد تجدها سلبية أمام أرسنال وإصابة يوفيتيتيش جعلت الخيار الهجومي "المضمون" غير متاح.

الاعتماد على لاعبي الوسط من الفريقين قد يكون حلك الأفضل لتفادي خسارة نقاط كثيرة في الجولة.

- تشيلسي وسوانزي، لقاء جديد متوازن لتشيلسي قد يجعله يغرد في الصدارة وحيدا، ولكن، سوانزي قدم أداء رائع في الدوري حتى الآن وتظل فرص إحرازه أهداف في مرمي البلوز وارده جدا في ظل تألق سيجوردسون.

سيسك فابريجاس هو أفضل خيار لك بالنسبة لتشكيلة البلوز، فهو الأكثر صناعة للأهداف في الدوري حتى الآن، إلى جانب أداء قوي للإسباني.

الإبقاء على كوستا في فريقك، لن يضرك، بل بالعكس قد يزيد النقاط في جعبتك، نظرا لقوة دييجو في استغلال أنصاف الفرص.

- مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، يونايتد يسعى للانتصار الأول ومصالحة جماهيره ويبدو الفرصة مناسبة نظرا لأداء كوينز بارك الغير متوازن حتى الآن.

كوينز بارك أحرز هدف واحد فقط حتى الآن في الدوري، ومن هنا تظهر احتمالية خروج يونايتد بشباك نظيفة كبيرة جدا.

دي ماريا, واين روني، ودي خيا، ثلاثي يفضل تواجدهم في تشكيلتك أو على الأقل اثنين منهم.

شباك دي خيا قد تكون في آمان كبير ولكن عدم تشكيل خطورة من كوينز بارك على مرمي يونايتد سيقلل من نقاط دي خيا في المباراة، ومن هنا فخيار الكابتن روني هو الأفضل.

- ليفربول وأستون فيلا، دفاع أستون فيلا هو واحد من أقوي الدفاعات في الدوري حتى الآن، ولكن ليفربول غير.

على الرغم من غياب ستوريدج، إلا أن تألق رحيم سترلينج المتواصل وتواجد ماريو بالوتيلي سيؤمن نقاط كبيرة لك في الجولة.

لوفرين الوافد الجديد للريدز، مدافع رائع في استخلاص الكرات والتمرير للأمام، كلها نقاط إيجابية تفيد فريقك في حالة تواجد لوفرين معك، فلا تفوت الفرصة.

لا تقترب من

أستون فيلا، خلال الثلاث جولات الماضية قدم أستون فيلا أداء رائع جعل الكل يتسابق حول شراء لاعبيه في الفانتزي، ولكن هذا لن ينفعك الآن.

إذ نظرت سريعا لجدول مباريات أستون فيلا المقبلة ستعلم أن عليك الابتعاد تماما على لاعبيه.

ليفربول سيستضيف أستون فيلا، قبل أن يحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا، بعدها يرحل الأخير لمواجهة تشيلسي، تليها مواجهة مانشستر سيتي قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون.

5 مباريات ناااار من المنتظر أن يحترق بها دفاع الفيلا، فلا تقترب من أستون فيلا.

شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

- واين روني، قائد مانشستر يونايتد قد يكون خيارك الأضمن والأفضل نظرا لاستضافة الشياطين الحمر لكوينز بارك رينجرز الصاعد حديثا للدوري.

ومع تواجد دي ماريا ومجاورة فان بيرسي وفالكاو، فيبدو تسجيل روني للأهداف هو الأقرب.

- رحيم سترلينج، موهبة ليفربول، موهبة كبرية أظهرت قدرتها على تسجيل الأهداف وصناعته وإرباك خطوط دفاع الخصوم.

خيار متاح لك، وخصوصا في ظل استقبال ليفربول لأستون فيلا في قلعة أنفيلد رود.

- سيسك فابريجاس، الأكثر صناعة للأهداف حتى الآن، سيكون أساسيا في لقاء فريقه على أرضه ووسط جماهيره أمام سوانزي.

فابريجاس رائع في الدفاع ورائع في الهجوم، فهو أبرز لاعب في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولذلك فمجازفتك بإعطاء شارة القيادة لسيسك قد تجلب لك "نعيم" النقاط.

3 خيارات قد تكون هي الأوفر حظا لجلب أكبر عدد من النقاط في الجولة، إلا أن روني الذي سيقود يونايتد أمام كوينز بارك قد يكون هو الخيار الأفضل.