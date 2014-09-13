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بالفيديو .. ليون يستفيق والضحية موناكو

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بالفيديو .. ليون يستفيق والضحية موناكو بالفيديو .. ليون يستفيق والضحية موناكو

(إفي): واصل موناكو عروضه المخيبة هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي بعد خسارته على ملعب مضيفه ليون بهدفين لواحد يوم الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة.

وأوقف ليون سلسلة هزائمه التي دامت لثلاث مباريات على التوالي، ليحصد النقطة السادسة.

أما فريق الإمارة الثرية، ووصيف الدوري في الموسم الماضي، فتجمد رصيده عند أربع نقاط فقط بعد خمس جولات.

تقدم الجزائري نبيل فقير لليون بهدف من تسديدة جميلة في الدقيقة 30 وبهدف أكثر روعة تعادل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لموناكو في الدقيقة 39 بعد صناعة ممتازة من جيفري كوندوجبيا.

ونجح الشاب كورينتين توليسو في خطف هدف الفوز لأبناء ملعب جيرلاند في الدقيقة 73 من استغلال لهفوات دفاع الضيوف.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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