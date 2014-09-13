بالفيديو .. التعادل يحكم قمة ألمانية مجنونة بين بريمن وليفركوزن

(إفي): سقط باير ليفركوزن يوم الجمعة في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها أمام ضيفه فيردر بريمن، في افتتاح الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم التعادل، يواصل باير تصدر البوندسليجا برصيد سبع نقاط، متفوقا بثلاث نقاط عن ست من منافسيه، بينهم حامل اللقب بايرن ميونخ، والذين لم يخوضوا بعد مباراتهم بنفس الجولة.

في المقابل حقق بريمن ثالث تعادل له ليحصد نقطته الثالثة.

شهدت المباراة المقامة بملعب باي أرينا تقدم أصحاب الأرض بهدف للكرواتي تين جيدفاج في الدقيقة 17، قبل أن تتاح لهم العديد من الفرص لتعزيز التقدم.

لكن بريمن نجح في إدراك التعادل مستغلا الاندفاع الهجومي لباير، قبل نهاية الشوط الأول عبر فين بارتلز.

وفي مستهل الشوط الثاني تقدم الأرجنتيني فرانكو دي سانتو للضيوف في الدقيقة 60، قبل أن يقلب باير الطاولة من جديد بتسجيله التعادل في الدقيقة 63 عبر التركي هاكن كالهانجولو ويتقدم ثانية بهدف ثالث في الدقيقة 73 سجله الكوري الجنوبي هيونج مين سون بشكل رائع من تسديدة باليسار في الزاوية الضيقة لحارس بريمن.

وقبل خمس دقائق من ختام المباراة باغت سباستيان برودل بتسجيل هدف التعادل الثالث لبريمن في شباك أصحاب الأرض، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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