بالمستندات.. وزيرة القوى العاملة تتواطئ ضد مرشح مصر فى «العمل العربية» لصالح «الإخوان»

كتب: أحمد أشرف

وتتوالى سقوط الأقنعة الإخوانية، التى تتآمر ضد المصلحة المصرية، وتضر بمصلحة الوطن فى الداخل والخارج، فما بين عمليات إرهابية تستهدف أمن المصريين وتستهدف رجال شرطتها وجيشها وقضاتها بالداخل، ومحاولات لتهميش الدور الريادى المصرى على المستويين العربى والدولى، تقف مصر محاولة التصدى لكل تلك المحاولات التى تسعى للنيل منها.

تكشف وكالة ONA، تواطئ وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، مع أحمد لقمان، اليمنى الجنسية، مدير منظمة العمل العربية، لتأجيل انتخابات المنظمة لصالح الأخير والذى يشتهر بانتمائه لتنظيم الإخوان، الأمر الذى يضر بمصلحة مصر والتى دفعت بالدكتور أحمد البرعى مرشحًا لها، والعراق التى دفعت بمرشحَا هي الآخرى.

أحمد لقمان وناهد العشرى «دويتو إخوانى» بمنظمة العمل العربية

قال الدكتور هانى مهنا، المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، فى تصريحات لوكالة ONA، أن هناك مؤامرة تقودها ناهد العشرى لتأجيل انتخابات منظمة العمل العربية لصالح أحمد لقمان الإخوانى واليمنى الجنسية، بما يضر بمصلحة المرشح المصرى الدكتور أحمد البرعى، معتبرًا ذلك فضيحة لمصر -على حد وصفه-.

واستنكرت حملة الدكتور أحمد البرعي، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية، موافقة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأجيل إنتخابات المنظمة.

واتهمت الحملة، في بيان لها أمس ، “العشري” بالتخطيط مع لقمان للإضرار بفرصة مرشح مصر في الفوز، لصالح قطر التى ستستقبل المؤتمر المقبل.

ناهد عشرى وأحمد لقمان يتعمدان الإضرار بمرشح مصر

وأصدرت حملة أحمد البرعى بياناً، تفند فيه أكاذيب أحمد لقمان المدير العام الحالي لمنظمة العمل العربية الذى خرج منذ يومين مع الوزيرة ناهد عشرى،في مؤتمر صحفى، يعلنان فيه ترتيبات مؤتمر العمل العربى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأدعى لقمان أنه ليس لديه أي نية لتمديد ولايته.

ونشرت الحملة مستندات، تثبت تآمر أحمد لقمان لتمديد ولايته المنتهية إلى أبريل 2015، وتأجيل بند الانتخابات، ويتضح من الخطاب المرسل من وزيرة العمل الكويتية هند الصبيح إلى منظمة العمل بمشروع قرار تطلب فيه تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية لقمان.

أحمد لقمان قام بتزوير قرارات مخالفة للقانون للبقاء في منصبه

وحذرت حملة دعم مرشح مصر لإنتخابات منظمة العمل العربية، أن منظومة العمل العربى المشترك عبر جامعة الدول العربية أصبحت تتعرض للعديد من المؤامرات لشل التواصل العربى العربى في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ الأمة العربية، كما أن البعض يتعمد الإستهانة بقدرة الدول العربية على إيقاف هذه المؤامرات،مشيرة إلى أن لقمان، أقدم على التزوير الفاضح لقرارات مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالقاهرة في مارس 2014 ، فبرغم اعتراض وتحفظ رئيس مجلس الإدارة وزير العمل العراقى نصار الربيعى على محاولة التأجيل لأنها مخالفة دستورية وتدخل في شئون مصر، وكتب نصار الربيعى ذلك صراحةً في المضبطة الرسمية، إلا أن لقمان قام بإخفاء هذه المستندات وأصدر قراراً باطلاً بدون توقيع بتأجيل مؤتمر العمل إلى منتصف الشهر الحالي، كل هذا لأن ولايته انتهت وكانت الانتخابات ستجرى في المؤتمر لإختيار مدير عام جديد.

لقمان يمنع «البرعى» من حضور المؤتمر

تجاهلت وزيرة القوى العاملة، الدكتورة ناهد العشرى، بيانَا بشأن آلية حضور دكتور أحمد البرعى مرشح مصر لانتخابات منظمة العمل العربية.

حيث أصدر لقمان،قراراً بمنع الدكتور أحمد البرعى للمؤتمر الذى عقد بفندق انكونتينتال، حال عدم حصوله على قرار وزارى بذلك من الحكومة المصرية -بحسب بيان نشرته حملة البرعى-.

بالمستندات.. فساد أحمد لقمان المالى وراء تأجيل انتخابات المنظمة

أصدرت حملة دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية بيانا، بعد أن عقد أحمد لقمان المدير العام الحالي لمنظمة العمل العربية مؤتمراً صحفياً أمس وأنكر فيه تعمده تأجيل مؤتمر العمل من شهر أبريل لشهر سبتمبر الحالي بالتزوير وإخفاء المستندات، وذلك رغبة منه في الإضرار بمصالح مصر وتعمداً للإضرار بفرصة مصر في الفوز بمنصب المدير العام، كما يخطط لتمديد بقائه حتى أبريل 2015 وتأجيل الانتخابات المزمعة الأسبوع القادم، ونشرت الحملة مستندات تكشف أسباب تخوف أحمد لقمان من ترك منصبه، وخشيته أن يفتح المدير القادم الملفات المالية للمنظمة والمليئة بالمخالفات بملايين الدولارات.

حملة «دعم البرعى» ترفع مذكرة للرئيس السيسي

أصدرت حملة دعم البرعى بياناً، مرفق به نص المذكرة التي قامت الحملة بإرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والموضح فيها تفاصيل المؤامرة التي يقوم بها المدير العام الحالي لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان على مصر.