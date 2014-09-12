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«المالية»: الاقتصاد تجاوز المرحلة العصيبة وبدأ فترة بناء الثقة

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قال هاني قدري، وزير المالية، إن تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومي في مراحل الانتقال السياسي والدخول في مرحلة بدء بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف «قدري»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة قفز من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي، وأن مؤشر «سي.بي.إس» الذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري آخذ في التراجع.

وأوضح «قدري» أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

وتابع «قدري» أن تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التي تتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني.

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