مولود مميز للفنانة أروى

صدر اليوم الألبوم الأول للنجمة الغنائية الفنانة أروى مع شركة روتانا أكبر منتج وموزع للأغنية العربية ، وذلك بعد انضمامها رسمياً مؤخراً لقافلة كوكبة نجوم الغناء العربي في الوطن العربي.

ومن خلال هذا الألبوم الجديد ، تسعى النجمة أروى إلى العودة مجدداً بشكل قوي وتدوين إسمها مجدداً في سجل الذهب بشارع الفن الخليجي والعربي ، خاصة بعد إبتعادها المؤقت عن الساحة الغنائية ، لاسيما بدعم روتانا من خلال التجهيز والتحضير في طرح الألبوم المنتظر بشكل إحترافي ، كما هي بقية الإصدارات التي تطرحها روتانا لكافة مطربيها التي تجد كل عناية ودقة .

ألبوم النجمة أروى الجديد تحت عنوان " يا مميز " يتضمن 10 أعمال غنائية طابعها سعودي إلى حد كبير ، فيما تعاونت مع نخبة الشعراء وكتاب الكلمة في السعودية والخليج حيث استطاعت أروى مزج الأغنية العصرية بالفلكلور السعودي ونجحت في توليفة مجموع الأعمال الغنائية في ألبوم واحد .

والأعمال هي " يا مميز" كلمات أحمد الصانع والحان عبد الله الجاسم ، وأغنية "صفحتي في الحب بيضاء " كلمات الشاعر صالح جلال والحان فلكلور سعودي ، وأغنية "يا فلان" كلمات الشاعر الغنائي عبد الله أبو راس والحان ناصر الصالح ، وأغنية "ناكر المعروف " كلمات رفيق الدرب الحان عبد الله الجاسم ، و أغنية "بسلامتهم" كلمات الشاعر أحمد علوي والحان المحب ، وأغنية "عذبتنا يا خفيف الروح" كلمات حسين عبد الله البار والحان محمد جمعة خان ، أغنية "اللي حكوا عنك ( أوريك فيهم ) كلمات الشاعر أسير الرياض الحان الملحن يحى عمر . أغنية "هونوا عليا" كلمات عبد الله العماني والحان عبد الله الجاسم ، وأغنية "لعاب " كلمات علي الغامدي والحان عبد العزيز عبد الرحمن . وأخيراً أغنية "بحبك بزيادة " كلمات والحان " مدين " .