وفاة الممثل البريطاني دونالد سيندين عن 90 عاماً

تُوفي الممثل البريطاني الشهير الـSir Donald Sinden عن عمر ناهز الـ90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الممثل يُعاني من سرطان البروستات لسنوات طويلة، وتوفّي في منزله إثر تدهور حالته الصحية.

ووصفت عائلة Sinden وفاة النجم بأنّه خسارة فادحة، مطالبين باحترام خصوصيّتهم.

وقد اشتهر Sinden في أدوار عدّة، في مسرحيات شكسبير، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من 70 فيلماً وعملاً تلفزيونياً، ومُنح لقب فارس، عام 1979، لقاء إسهاماته المميّزة في مجال الدراما.

وبرغم الشهرة التي حققها من خلال أعماله المسرحية، فإنّ الجماهير تعرفه أكثر بدوره في المسلسل الكوميدي الخفيف "Never the Twain " والمسلسل الدرامي البوليسي "Judge John Deed".

وكان أوّل ظهور سينمائيّ لـSir Donald Sinden عام 1953 في فيلم "The Cruel Sea" لينطلق بعدها في مشواره السينمائي الطويل.