وفاة والد نيكول كيدمان في سنغافورة

توفي والد الممثلة الأسترالية Nicole Kidman، الطبيب النفسي Anthony Kidman، عن عمر ناهز الـ70 عاماً، داخل غرفته في الفندق، خلال زيارته عائلة ابنته Antonia في سنغافورة.

وأوضح ناطق باسم الشرطة أنها أُبلغت بوفاة شخص في السبعينات داخل مستشفى، وهي تحقق الآن في وفاته غير الطبيعيّة، من دون أن يُفصح عن مزيد من التفاصيل.

ووصفت صديقة الراحل المقرّبة Wendy Day حالة العائلة، فقالت إنّهم يُعانون من حزنٍ وصدمة لوفاة الطبيب والأب، وهم يحتاجون بعضاً من الوقت والخصوصيّة لتجاوز هذه الصدمة والمأساة.

وكان Anthony طبيباً نفسياً في مستشفى "رويال نورث شور"، ومنسّقاً في قسم الصحّة النفسية في "جامعة التكنولوجيا" في "سيدني"، إضافة إلى كونه باحثاً في التأثير النفسي والاجتماعي للأمراض، من ضمنها سرطان الثدي، على الأشخاص.

يُذكر أنّ آخر لقاء علنيّ لعائلة Kidman، المعروفة بتقاربها الكبير، كان في كانون الثاني في مدينة "سيدني" الأسترالية بمناسبة الذكرى الـ50 لزواج Anthony وزوجته Janelle.

وفي حزيران، ظهر Anthony أيضاً مع ابنته Nicole وزوجها على السجّادة الحمراء.