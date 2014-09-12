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بالصور: أنغام في طريقها لحضور حفل زفاف شام أبنة أصالة

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بالصور: أنغام في طريقها لحضور حفل زفاف شام أبنة أصالة بالصور: أنغام في طريقها لحضور حفل زفاف شام أبنة أصالة

السبت 13-09-2014 21:20

كانت من أول المدعوين إلى حضور حفل الزفاف لأنها تعتبر من أقرب الأصدقاء لأصالة، إنها المطربة أنغام التي لبت الدعوة على الفور وتحركت بسيارتها من مدينة الشروق بالقاهرة وهي المنطقة التي تسكن بها، متجة إلى مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة العاشرة صباحاً لتبارك وتغني وتفرح لابنة صديقتها شام، وقد نشرت أنغام عبر صفحتها على "الفيس بوك" صورة لها وهي داخل سيارتها وفي طريقها إلى شرم الشيخ وعلقت عليها قائلة: "في الطريق لحضور زفاف شام بنت أصالة في شرم الشيخ ، مبروك حبيبتي"، وبالتأكيد ستحدث العديد من المفاجأت خلال حفل الزفاف بين الصديقتين أنغام وأصالة سنتعرف عليها بالتفصيل خلال الساعات القليلة القادمة.

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سيدتي