بسبب "بشرة خير" عمرو مصطفى يقاضي ستار أكاديمي

اعتبر المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى أن طلاب ستار أكاديمي بموسمه العاشر الذي انطلق أمس، أساءوا إلى أغنية "بشرة خير" التي قام بتلحينها، فيما كتب كلماتها أيمن بهجت قمر وغناها حسين الجسمي.

وبسبب هذه الإساءة قرر مصطفى مقاضاة البرنامج وقناة سي بي سي التي تعرض البرنامج، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا " هرفع قضيه علي cbc وستار زفت أصل بشره خير دي مش مشاع السرقة دي لازم تقف عند حدها واحترام الملحن في اختيار الصوت وحقوقه المادية كل ده يتم سرقته بدون وجهه حق.. نتقابل في القضاء أنا فضتلكم تاني".