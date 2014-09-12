رامي عياش بدلاً من عمرو دياب في حفل زفاف شام وهذا موقف هيفاء

علم "سيدتي نت" من مصادر مقربة من أصالة أن النجم اللبناني رامي عياش هو الذي سيحيي حفل الزفاف الذي سيقام خلال ساعات.

كما علمنا أنه كان من المفترض أن يحيي حفل الزفاف "الهضبة" عمرو دياب، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم لأسباب غير معلنة. وسيشارك في إحياء الحفل رامي عياش الذي وصل شرم صباح اليوم.

من جهة أخرى تردد الكثير من التكهنات حول حضور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لحفل الزفاف. ووصلت التكهنات إلى حد قيامها بالاشتراك في إحياء حفل الزفاف. إلا أن المصدر استبعد حضورها من الأساس. ولكنه قال من الممكن أن تحضر ولكن من دون أن تحيي حفل الزفاف.