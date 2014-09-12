أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي عياش بدلاً من عمرو دياب في حفل زفاف شام وهذا موقف هيفاء

Google+ Print
رامي عياش بدلاً من عمرو دياب في حفل زفاف شام وهذا موقف هيفاء رامي عياش بدلاً من عمرو دياب في حفل زفاف شام وهذا موقف هيفاء

السبت 13-09-2014 23:29

علم "سيدتي نت" من مصادر مقربة من أصالة أن النجم اللبناني رامي عياش هو الذي سيحيي حفل الزفاف الذي سيقام خلال ساعات.
كما علمنا أنه كان من المفترض أن يحيي حفل الزفاف "الهضبة" ، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم لأسباب غير معلنة. وسيشارك في إحياء الحفل رامي عياش الذي وصل شرم صباح اليوم.
من جهة أخرى تردد الكثير من التكهنات حول حضور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لحفل الزفاف. ووصلت التكهنات إلى حد قيامها بالاشتراك في إحياء حفل الزفاف. إلا أن المصدر استبعد حضورها من الأساس. ولكنه قال من الممكن أن تحضر ولكن من دون أن تحيي حفل الزفاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح