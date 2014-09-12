يونايتد في ورطه بعد تأكد غياب جونز لشهر للإصابة

أكد لويس فان جال المدير الفني الهولندي لمانشستر يونايتد غياب قلب دفاع الفريق فيل جونز لمدة شهر بسبب الإصابة، مما يورط يونايتد نظرا لقلة البدائل المتاحة.

ويستعد يونايتد لاستضافة كوينز بارك رينجرز يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض جونز لإصابة مع منتخب إنجلترا في لقاء التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا فرنسا 2016 أمام سويسرا.

وتحدث فان جال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قائلا: " نعم، جونز تعرض لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ وسيغيب لمدة شهر على الأقل".

إصابة جونز تضع يونايتد في ورطه وخصوصا في ظل قلة البدائل الدفاعية للفريق.

وسيعتمد فان جال على الشاب تايلر بلاكيت بجوار جوني إيفانز في حالة قرر اللاعب بخطة 4-4-2، بينما سيتواجد ماركوس روخو لأول مرة مع الفريق في مركز الدفاع في حالة قرر اللعب بـ3-5-2

الوافد الجديد الأخر دالي بليند قد يجد نفسه أمام المشاركة الأولي مع فريقه الجديد، إذ من المنتظر أن يشارك كلاعب وسط دفاعي بجوار أندريه هريرا.

مروان فلايني ومايكل كاريك كلاهما ليس جاهزان للمشاركة، ولذلك ففرص تواجد بليند كلاعب وسط تبدو كبيرة جدا على مسرح الأحلام " أولدترافورد".

وعن جاهزية لوك شو، قال فان جال: شو وهيريرا كلاهما لعبا مع الفريق الرديف لمدة 60 دقيقة، وبالتالي فهم في استطاعتهم المشاركة أمام كوينز بارك".

ويسعى يونايتد لتحقيق أول فوز له في الدوري بعد خسارة وتعادلين في بداية غير موفقة للمدير الفني الجديد فان جال.