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رئيس الإسماعيلي: لن أدفع مرتبات العاملين بالنادي

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رئيس الإسماعيلي: لن أدفع مرتبات العاملين بالنادي رئيس الإسماعيلي: لن أدفع مرتبات العاملين بالنادي

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي على أنه لن يدفع مرتبات العاملين مرة أخرى حتى لا يستمر التهديد بسجنه -بحسب تصريحاته-.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد هددت بمقاضاة رئيس الإسماعيلي في حال عدم تسديد المبالغ المتأخرة على تأمينات العاملين بالنادي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "كيف يتم سجنى وأنا أتحمل مرتبات العاملين من جيبى؟ فهل التأمينات تريد منى أن أدفع مرتبات العاملين وأدفع ايضا مبالغ التامين عليهم؟".

وأضاف "من المفترض أن تساعدني الدولة، فإذا كنت أتحمل المرتبات التي تبلغ شهريا 250 الف جنيه فلابد أن أجد تعاون بأي شكل في مبلغ التأمينات".

وأوضح "لن أدفع مرتبات العاملين مرة أخرى وليحدث ما يحدث، فقد كنت مهددا بعدم السفر للخارج ومتابعة أعمالي فماذا افعل لو حدث ذلك؟".

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