أنطوي مهدد بالإيقاف بسبب 5 آلاف جنيه

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكساً رسمياً إلى النادي الإسماعيلي يطالب من خلال بضرورة تسديد 5 آلاف جنيه، هي قيمة الغرامة المقررة على مهاجم الفريق جون أنطوي.

يأتي ذلك بسبب فرض الغرامة على هداف الموسم الماضي من الدوري الممتاز بجانب إيقافه 4 مباريات رسمية.

وجاءت العقوبة بعد طرده خلال مباراة حرس الحدود من الموسم الماضي، بعد أن حاول الاعتداء على أحمد صبري لاعب الفريق السكندري بعد تدخل عنيف من الأخير.

وتضمن الفاكس ضرورة تسديد الغرامة حتى يتمكن الاعب من المشاركة مع الإسماعيلي أمام المصري البورسعيدي في افتتاح الدوري الممتاز.