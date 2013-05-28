بتروجيت تفوز بمناقصة لتنفيذ مشروع خطوط بتروكيماويات في السعودية

لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والمباني لمنطقتي المستودعات والخدمات وأعمال التركيبات الميكانيكية

كتب : المحرر الاقتصادي الثلاثاء 28-05-2013 16:44

فازت شركة بتروجت بعقد جديد خارج مصر لتنفيذ مشروع خطوط بتروكيماويات رابغ - المرحلة الثانية بالمملكة العربية السعودية، بقيمة تصل إلى نحو 80 مليون دولار، ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع خلال 26 شهرا، بدأت من مايو الحالي وتنتهي في يونيو 2015.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد شيمي رئيس شركة بتروجت، وأوضح فيه أن الشركة فازت بالمشروع مع شركة بتروفاك السعودية، لصالح الائتلاف الذي يضم شركات أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية.

وأشار شيمي إلى أن نطاق أعمال الشركة يتمثل في توريد وتنفيذ جميع الأعمال المدنية والمباني لمنطقتي المستودعات والخدمات، وأعمال التركيبات الميكانيكية شاملة تركيب المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى أعمال التركيبات الكهربائية وأعمال الحماية الكاثودية.

وأوضح التقرير أن الفوز بهذا المشروع يعكس نجاح شركات المقاولات البترولية المصرية في مواصلة الانطلاقة الكبيرة التي حققتها في العمل خارج مصر، والتوسع في تنفيذ مشروعات بترولية كبرى في الدول العربية، استطاعت من خلالها إبراز قدراتها وجدارتها بالتنفيذ وفقا لمعدلات الأداء والمقاييس العالمية، والالتزام بالبرامج الزمنية المطلوبة.

يشار إلى أن شركة بتروجت تمكنت من تبوأ مكانة كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات في السعودية واليمن وليبيا والجزائر والسودان والأردن وقطر والإمارات وسلطنة عمان.