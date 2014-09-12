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“المصريين الأحرار” ينظم رحلة لـ 30 طفل إلي مشروع قناة السويس

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“المصريين الأحرار” ينظم رحلة لـ 30 طفل إلي مشروع قناة السويس “المصريين الأحرار” ينظم رحلة لـ 30 طفل إلي مشروع قناة السويس

المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار اليوم الجمعة زيارة لـ 30 طفل إلى مواقع الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة ، فى اليوم الثانى للدورة التى ينظمها الحزب للتنمية الوطنية للأطفال ، حيث بدأت الزيارة أمس الخميس لعدد من المواقع التاريخية فى محافظة بورسعيد.

من جانبها ، قالت مي محمود عضو المكتب السياسي ومسؤول المشروع أنها اصطحبت اليوم ٣٠ طفلا لموقع مشروع قناة السويس الجديدة حيث قام الأطفال بالتعرف علي المشروع ومراحله وكيفية تنفيذه وكيفية ربطه بقناة السويس الحالية وما ستقدمه من نهضة اقتصادية وتنموية لمصر.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به حزب المصريين الأحرار من دورات لتنمية الروح الوطنية لدي الأطفال ، وهو المشروع الذى يستهدف تنظيم زيارات للأطفال لكل المعالم السياحية والتاريخية والمؤسسات الشرطية فى جميع محافظات الجمهورية.

أ ش أ

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