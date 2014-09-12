اغتيال ثلاثة أشخاص بمدينتي بنغازي ودرنة من قبل مسلحين مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص بمدينتي بنغازي ودرنة جراء استهدافهم بإطلاق الرصاص وتفجير سيارة احدهما.

وقال مصدر بمركز بنغازي الطبي، إنهم تسلموا جثمان الشيخ السلفي أكرم صالح الدرسي جراء استهدافه بوابل من الرصاص بمنطقة رأس أعبيدة في مدينة بنغازي.

وقال المصدر إن المغدور به الدرسي تعرض لإصابة مباشرة في الرأس والبطن واليد مما أرداه قتيلاً على الفور، موضحاً أن سيعرض على الطب الشرعي لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وفي السياق ذاته، اغتيل ظهر اليوم طارق على رمضان المصراتي شقيق المغدور به ضابط الاستخبارات السابق العقيد جمعة المصراتي جراء تفجير سيارته بعبوة لاصقة بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي.

وأكد مصدر بمركز بنغازي الطبي أن جُثمان طارق على رمضان المصراتي قد وصل إلى المركز الطبي عقب صلاة الظهر جراء تفجير سيارته بعبوة لاصقة أودت بحياته في منطقة الماجوري.

كما اغتتيل طالب بكلية التقنية الطبية، برصاص مُسلحين في مدينة درنة الليبية.

وأكد مصدر أمني أن الطالب محمد السنوسي فُسري أحد أبناء مدينة الكفرة وقبيلة التبو، تعرض لوابل من الرصاص أطلقه مسلحون مجهولون عليه وأردوه قتيلاً حال عودته إلى محل إقامته بباطن منصور في مدينة درنة.

وأوضح المصدر أن فُسري لا ينتمي إلى أي تيار سياسي أو ديني أو فكري، فيما لم تعرف أسباب الاغتيال بعد.

وتشهد مدينة درنة عمليات اغتيال مستمرة، وحالات خطف مقابل فدية مالية يتعرض لها أبناء المدينة والعاملين بها.

أ ش أ