ننشر النص الكامل لحوار الكاتب حسانين هيكل مع الإعلامية لميس الحديدي

رصيد السيسي الاحتياطي في شعبيته الجارفة ونصحته بعدم التبذير فيه

> الرئيس يملك مقومات ثلاثة فهو موجود في ثورة يناير والداعي لثورة 30 يونيو وقبل الترشح للرئاسة رغم التحديات

> تلاحم السيسي مع الحركة الشعبية يقلق الغرب ويمثل هاجساً مستمراً له

> كنت أفضل أن يواجه الرئيس الناس بالحقيقة مغلفة بالحلم والرؤية الكاملة للعبور

> الشخصية المصرية تعرضت للتشويه والتاكل على مدار الاربعين عاماً الماضية

> لست مستشاراً للرئيس ولست رجلاً لكل العصور ومن يطلب مني راياً أبديه فقط

> مشروع قناة السويس من بواعث الامل وملحمة شهادات الاستثمار البطولية أبهرت الجميع

> يقلقني الصراع على السيسي ومن حوله رغم كونه طبيعياً في بداية الانظمة

> أخبرت السيسي أن الغرب يريد أن يحوله إلى جنرال عادي

> أتوقع إرتفاع حدة الارهاب كلما إقتربت النهاية

> نحتاج لصايغة جديدة لمفهوم الدولة وأن نتابع التطور العالمي

> أرى الوقت مناسباً للاعلان عن أتمام تشكيل مكتب الرئيس بكوادر تقوي مركز صنع القرار

> لابد أن يعي القطاع الخاص أنه جزء من الاقتصاد وليس الاقتصاد كله

> لايجب الفصل بين التنمية السياسية والاقتصادية فكلاهما مكمل لبعضهما البعض

> إعادة الروح لثورة يناير جوهر رسالة السيسي التي يجب أن يعمل عليها

> وصف ثورة يناير بالمؤامرة “عيب ” لانه أعظم مشهد في التاريخ الحديث

> تغليب الامن البوليسي على الامن السياسي غير مفيد

> هناك تزيد في الاجراءات الامنية غير اللازمة ومنها قانون التظاهر

> لابد من إجراء إنتخابات البرلمان وفقاً لخارطة الطريق وتأجيلها لايخدم

> العالم تنبه أن مصر لايمكن الاستغناء عنها بموقعها وحس شعبها الحضاري المتماسك وسط حطام المنطقة

> العالم أدرك أن وحش ” داعش ” الذي صنعوه أنقلب عليهم

> بيان كتائب الاقصى حول المبادرة المصرية في أزمة غزة طفولي وإهانة للجغرافيا

> إسرائيل فقدت هويتها اليهودية والموجود الان يمين غليظ متطرف

> غياب الرؤية والاستراتجية عن العالم العربي مقلق في وقت يتحدد فيه مصائر العالم الجديد

> أوباما يريد أن يكون نفير الحرب على داعش من عنده ومن يشنها هم العرب

> ” في حواره الممتد قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل مع الاعلامية لميس الحديدي ” مصر أين ؟ وإلى أين ؟ أكد أن الشعب المصري والرئيس والجميع أمام لحظة فارقة هي لحظة ” الحقيقة ” واصفاً هذه اللحظة بأنها تحمل بين طياتها أسباب للامل وأخرى للقلق ، وهذا ماكشفه في حواره التالي مخرجاً كل مافي جعبته من تحليلات عميقة على كافة الاصعدة محلية وإقليمية ودولية ، مستشرفاً المستقبل والتحديات الذي تواجهه قارئاً تفاصيل مابين السطور في لحظات حاسمة ليست في عمر الوطن فقط بل المنطقة والعالم أجمع كاشفاً تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي .. إلى نص الحوار :

*ونحن نعد لهذه الحلقات الثلاث حدثتني عن لقاءاتك بالرئيس السيسي ، هل كانت بعد لقاءات عديدة بعد أن أقسم اليمين الدستوري ؟

> *سأقول لكي منذ فترة طويلة لم أكن قد رأيته وأنا لاأراه كثيراً بطبيعة الحال لكني اقصد هنا بطول الفترة أنني مكثت فترة طويلة جداً لم اره قد تصل إلى طول فترة الحملة الانتخابية لم اقابله لانه كان مشغولاً في الاعداد لحملته الانتخابية وأنا كنت مشغول بمتابعة الحملة الانتخابية ثم سافرت لاسباب كثيرة جداً أولها سبب إضطراري جعلني أغادر وأستطيع أن اقول أنني أعطيت صوتي للرئيس السيسي ثم سافرت ولم أره إلا مدة قصيرة بعد عودتي كان يطمئن على أحوال معينة مني ” كتر خيره ” ثم سافرت لمدة شهرين ونصف بلا أنقطاع وتابعت احوال مصر كالعادة فأنا مهتم بها ومكثت في لندن وبعض العواصم الاوروبية ، ثم جئت إلى الساحل الشمالي دون أن أعبر إلى القاهرة مجدداً وكنت قبل أن اسافر بأسبوع قد قابلت الرئيس عدلي منصور لسببين أني كنت أريد أن أراه ولسبب ثاني أنني أردت أن أناقشه في مسألة رغبته في العودة إلى المحكمة الدستورية وأنا كان لديا رأي أنه أصبح سياسياً وهو كان لديه رأي أخر أنه كان منتدباً وتناقشنا حول هذه المسألة ثم عرف أنني كنت مسافر فسألني في مثل هذه الظروف تسافر ؟ فتعجبت أنا وقلت أنا متابع لهذه الظروف كلها لكنني لست طرفاً فيها وقلت أنني رجل أعرف جيداً حدودي وأعتز بذلك وأعرف أين اقف ؟ ولا أتجاوز هذه الحدود وأنا موجود لمن أراد أن يستمع رايي وأنا منذ عام 74 عندما توقفت عن العمل السياسي كل رئيس مصري أراد أن يستمع لي لم أتأخر بداية من السادات حتى بعد أن إختلفنا ثم الرئيس مبارك ثم مرسي وأنا أعتقد أن اي مواطن عندما يسأله رئيس اي دولة عن شيء فعليه أن يجيب ، ولذلك قلت للرئيس منصور أني متابع من الخارج وأنني أخر مسمى وظيفي وصلت إليه أنني في عهد عبد الناصر وزيراً للخارجية والاعلام لتغطية فكرة حائط الصواريخ على الصعيدين الدبولمواسي والاعلامي أديت فيمها بشكل جيد ولذا قبلت وزارتين سوياً مع الاهرام ولم أتقاضى مرتباً ويخبرني البعض أني لي بعض المستحقات في ديوان الوزارة ولم أخذها ثم المسمى الوظيفي الثاني أنني كتبت التوجيه الاستراتيجي في عهد الرئيس السادات لحرب أكتوبر لاحمد إسماعيل وهذا ماقلته للرئيس منصور وأخبرته أنه إذا أردت أن تتابع الشأن المصري فعليك أن تتابعه من خارج الاصداء لان داخل الاصداء تكون الرؤية عادة أكثر ضبابية بإستمرار في أول الرئاسة يكون هناك صراعين حول الرئيس الاول عليه هو والثاني يكون في الاولويات حول التأثير على السياسات فحول الرئيس يكون هناك صراع لكل من يرغب أن يضع نفسه في موضع يؤثر على القرار بجانب إلى الاختلاف في السياسيات وهي فترة بإستمرار يكون بها ضوضاء كثيرة المهم وعودة إلى حديثنا عندما سافرت لمدة أسبوعين وجئت مصر 15 يوماً رأايت الرئيس السيسي حاول الاطمئنان على بعض الامور قلت له أنني صوت له ثم سافرت وتابعت النتائج في الخارج وقلت له أن مايمثل فارقاً بينك وبين غيرك هي الكاريزما التي تتمتع بها من جهة ومن جهة أخرى الشعبية الجارفة التي تقع خلفك وأن هذا رصيد إحتياطي مهم جداً لاتصرف منه ولا تجعل أحد يصرف عنه ولاتبذر فيه لان هذا رأسمال أمان وصمام أمان وجاء من عدة أشياء أولها أنه كان موجوداً في ثورة يناير بإعتبار أنه في أواخر عام 2010 رأى أنه ربما تكون البلد مقبلة على أزمة وقال للمجلس وقتها علينا أن نقرر ماذا يجب أن نفعل ؟ فهي مقبلة على لحظة خيار وقد يدعى الجيش للتدخل عندما كان عضواً في الاعلى للقوات المسلحة وأخر حديث لي أعطيته للجزيرة في لندن لقناة الجزيرة أخر شيء قلت أريد أن أقول ” أنني أرى جيلاً من الشباب لاأعرف مع الاسف أن كان غيري يراه أم لا ؟ لكن قدره من الحيوية يعطيني أملاً في المستقبل برغم التجهيل بإسم الاستقرار وهناك جيل من الشباب

شبكةعيونالإخبارية

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