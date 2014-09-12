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المصارعة التقليدية في جنوب السودان.. ممارسة فولكلورية تبحث عن طريقها

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المصارعة التقليدية في جنوب السودان.. ممارسة فولكلورية تبحث عن طريقها المصارعة التقليدية في جنوب السودان.. ممارسة فولكلورية تبحث عن طريقها

جوبا،(إفي): تحظى المصارعة الشعبية برواج واهتمام كبير في جنوب السودان، فهي تعتبر بمثابة ممارسة ثقافية ترويجية تستعرض من خلالها المجموعات الثقافية ثراءها التراثي ومهاراتها البطولية في فنون المصارعة والقتال.

وتسود هذه اللعبة بشكل كبير في أوساط المجموعات الرعوية النيلية بجمهورية جنوب السودان، وبالتحديد قبيلة الدينكا الأوسع انتشارا في الدولة الجديدة، إلي جانب بعض المجموعات الأخري في اقليم الاستوائية مثل قبيلة (المنداريفضلا عن مجموعة اللوتوكا الموجودة في ولاية شرق الاستوائية.

وتهتم تلك المجموعات الثقافية الرعوية بممارسة لعبة المصارعة كواحدة من الأنماط المتبعة في التنشئة القائمة علي تقوية الاعتماد علي النفس عند الذكور، الذين بحسب تلك الجماعات ينبغي أن يتلقوا كافة المهارات الاساسية التي تنمي لديهم عوامل القوة والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة، هذا إلى جانب بقية فنون القتال الأخريإعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

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