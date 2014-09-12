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ضبط 7 عناصر من جماعة الإخوان بالإسكندرية

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ضبط 7 عناصر من جماعة الإخوان بالإسكندرية ضبط 7 عناصر من جماعة الإخوان بالإسكندرية

أرشيفية

ألقت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، القبض على 7 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية ، إن المتابعة الأمنية رصدت اليوم خروج العشرات من عناصر الإخوان بمناطق الرمل والمنتزه بشرق الإسكندرية ، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة ومعطلين الحركة المرورية والمواصلات العامة والخاصة.

وأضاف عز الدين، أن القوات الأمنية المشتركة من قوات الجيش ورجال الشرطة تمكنت من تفريق المتظاهرين وضبط 7 من المنتمين لتنظيم الإخوان أثناء فرارهم من المسيرات ، وضبط وبحوزتهم كميات كبيرة من المنشورات التحريضية وصور للرئيس المعزول محمد مرسي ، وعدد من الشماريخ والألعاب النارية والأسلحة البيضاء ، ومنشورات تحريضية وسيارة تستخدم في المسيرات ، وجاري العرض علي النيابة.

أ ش أ

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