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بالفيديو .. فتحي ' الصاروخي ' يشارك في تعادل مثير لأم صلال أمام الشمال

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بالفيديو .. فتحي ' الصاروخي ' يشارك في تعادل مثير لأم صلال أمام الشمال بالفيديو .. فتحي ' الصاروخي ' يشارك في تعادل مثير لأم صلال أمام الشمال

شارك المصري أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف أم صلال القطري، كبديل في تعادل مثير لفريقه أمام الشمال بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

ونجح نادي الشمال في إحراز هدف متأخر قبل أقل من ثمان دقائق من النهاية، ليدرك التعادل للمرة الثانية في المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، تقدم أم صلال في الدقيقة 12 عن طريق مراد ناجي، قبل أن يدرك الشمال التعادل في الدقيقة 18 عن طريق سعيد بو طاهر.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل تون جاي هدف أم صلال الثاني، إلا أن سعيد بو طاهر عاد من جديد ليعدل النتيجة قبل نهاية المباراة.

شوط فتحي

وجلس فتحي علي مقاعد البدلاء نظرا لمشاركته أساسيا لمدة 120 دقيقة مع منتخب مصر أمام السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015.

وبوصول الدقيقة 64 قرر المدير الفني لأم صلال، إشراك أحمد فتحي بدلا من رامي فايز.

وقدم فتحي أداء أكثر من جيد، وكاد أن يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد مرتين لولا تألق حارس المرمي في لقطة، وسوء الحظ في لقطة أخري.

صواريخ فتحي عادت من جديد للظهور، إذ وبمجرد نزوله بدقيقتين ومن الجانب الأيسر، سدد كرة قوية بقدمه اليمني ولكن في وسط المرمي، لينقذها حارس الشمال.

وعاد من جديد فتحي ولكن هذه المرة بقدمه اليسرى، فمن الجانب الأيمن نجح وبمهارة من المرور من لاعب الشمال قبل أن يسدد تسديدة صاروخية وقف الحارس فاشلا في التحرك لها، إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل.

وقبل النهاية، كاد الشمال إحراز هدف الفوز مستغلا خطأ كبير من حارس مرمي أم صلال، إلا أن فتحي نجح في إيقاف اللاعب المنفرد بالمرمي، قبل أن يتحصل علي بطاقة صفراء وليست حمراء.

شاهد - ما قدمه فتحي أمام الشمال

وتعد مشاركة فتحي مع أم صلال هي الثالثة له منذ وصوله إلى دوري نجوم قطر.

ووصل أم صلال للنقطة الرابعة من 3 مباريات، بعد تحقيق فوز وتعادل وهزيمة في بداية مشوار دوري نجوم قطر.

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فيديو اليوم السابع

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