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هيكل: السيسى استمد شرعيته من ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. والخارج يتربص به

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هيكل: السيسى استمد شرعيته من ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. والخارج يتربص به هيكل: السيسى استمد شرعيته من ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. والخارج يتربص به

محمد حسنين هيكل

قال الكاتب الكبير، محمد حسنين هيكل، أن شعبية الرئيس السيسى، جاءت من اتصاله بثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان سيطرت على ثورة 25 يناير، فيما كانت ثورة 30 يونيو بمثابة انتخاب للسيسى.

وأضاف هيكل،خلال لقائه على قناة cbc، أن وجوده بالقرب من قد يقلق بعض الأشخاص، مؤكدًا إن الخارج لا يزال يتربص بالرئيس وهدفه تحويله إلى مجرد جنرال عسكرى.

وأكد هيكل، أنه طالب السيسي بأن يكون معتدلاً في استخدام شعبيته وأن تكون رصيدًا احتياطيا له، لافتًا إلى أن السيسي رجل يرى الهموم وأمامه العديد من التحديات وأن الناس أعطته الثقة وعليه أن يستجيب لهم.

 

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