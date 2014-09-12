وفـاة «زيـوس» أكبر كـلب في العالم عن عمر يناهز 6 أعوام

توفي الأسبوع الماضي “زيوس”، أضخم كلب في العالم، عن عمر يناهز 6 سنوات، بولاية “مشيغن” بالولايات المتحدة الأمريكية. وحسب موقع “فرانس تيفي آنفو”، فإن “زيوس” أضخم كلب في العالم، يزن حوالي 71 كيلوغراما، ويبلغ طوله أكثر من مترين، وارتفاعه حوالي متر ونصف. واستطاع بفضل هذا الحجم الضخم أن يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في سبتمبر 2012، كأكبر كلب في العالم.

كان زيوس، يتناول ما يبلغ وزنه 14 كيلوغراما من الطعام في اليوم الواحد. وكان مالكه لمدة ثلاث سنوات، يحتاج لسيارة ضخمة لنقله من مكان إلى آخر. أما السؤال الأكثر شيوعا لدى الناس عند رؤية “زيوس” فكان: “هل هذا كلب أم حصان؟”

يذكر أن “زيوس” أصبح جزءا مهما من مدينة “كالامازو” بولاية مشيغن، بحيث كان يُستعمل ككلب معالجة في المستشفيات والمدارس المحلية.