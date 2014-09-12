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محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق حارة اليهود.. ويشكل لجانًا لحصر الخسائر

  • مصر
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تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي شب مساء الخميس بعدد من المحال التجارية بحارة اليهود في وسط القاهرة.

وتابع محافظ القاهرة نجاح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة النيران إلى باقي المحال بعد الدفع بأكثر من 15 سيارة إطفاء، وإتمام عملية التبريد خاصة في ظل تكدس المحال في تلك المنطقة بكميات كبيرة من البضائع سريعة الاشتعال من ملابس وأحذية وألعاب نارية.

واطمأن المحافظ على عدم وقوع أي إصابات نتيجة الحادث، فيما عاين خبراء المعمل الجنائي وفريق النيابة العامة موقع الحريق لمعرفة أسبابه، بعد رفع مخلفاته عن طريق أجهزة الحي والإنقاذ المركزي بهيئة النظافة.

وأصدر سعيد تعليماته الفورية بإرسال لجنة من مديرية الشؤون الاجتماعية والأجهزة المختصة لعمل حصر سريع وشامل لحجم الخسائر المادية التي أسفر عنها الحريق، وعدد المضارين من أصحاب المحال، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويضهم ومعاونتهم في استمرار أنشطتهم التجارية.

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة فنية هندسية لمعاينة موقع الحريق بعد انتهاء عمل النيابة وتحديد الحالة الإنشائية للمباني والمحال بعد الحريق، ومدى سلامة أساسات المباني والمحال المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين من رواد المنطقة ذات النشاط التجاري المكتظ.

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