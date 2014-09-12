حنفيات حريق لأول مرة فى عشوائيات القاهرة الكبرى

توقع وزارتا الإسكان، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتنمية المحلية، ممثلة فى محافظات القاهرة الكبرى، وبرنامج التعاون اﻹنمائى اﻷلمانى، اليوم 3 بروتوكولات ثلاثية، تقتضى بتركيب حنفيات حريق ﻷول مرة فى المناطق العشوائية، التى يصعب وصول الحماية المدنية إليها فى وقت قياسى حال اندلاع أى حريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين فى هذه المناطق، بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا.

وتقتضى البروتوكولات الثلاثة أيضا، القيام بصيانة شاملة لجميع وصلات المياه والصرف الصحى، فى إحدى نماذج المنشآت الحكومية بالمحافظات الثلاث، بهدف الحفاظ على المياه.

وقال وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهدف من البروتوكولات الثلاثة تركيب حنفيات حريق فى نطاق المحافظات خاصة فى المناطق العشوائية، التى يصعب الوصول إليها فى وقت سريع عند اندلاع حرائق، حفاظا على أرواح المواطنين، وهى خطوة تتم ﻷول مرة فى هذه المناطق.

وأضاف الوزير: «سيتم توفير دعم مالى لشركات المياه فى المحافظات الثلاث تقدر بـ 2 مليون و400 ألف جنيه نصيب كل محافظة منها 800 ألف جنيه»، موضحا أنه سيتم التعاون بين اﻷجهزة التنفيذية فى المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة والهيئات المعنية، وسيتم تركيب حنفيات حريق فى نطاق المحافظة وفى مناطق عشوائية، وفقا للآتى: «يتم تحديد أماكن تركيب حنفيات الحريق من خلال الحماية المدنية، وشركة المياه، ورئاسة الحى».